Vollsperrung A59 bei Leverkusen am ersten August-Wochenende

Leverkusen (dpa/lnw)

Für den Bau der neuen Rheinbrücke bei Köln und Leverkusen wird die A59 am ersten August-Wochenende zwischen Kreuz Leverkusen-West und Leverkusen Zentrum voll gesperrt. Die Autobahn GmbH Rheinland hebt an diesen Tagen Betonteile auf der A59 ein, wie das bundeseigene Unternehmen am Dienstag mitteilte. Die Vollsperrung werde voraussichtlich von Freitagabend (5. August) 22.00 Uhr bis Montagmorgen (8. August) 5.00 Uhr dauern. Die A59 sei dann zwischen dem Autobahnkreuz Leverkusen-West und der Anschlussstelle Leverkusen-Wiesdorf in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

Von dpa