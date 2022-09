Vom eigenen Auto überrollt: Mann verletzt

Rheine (dpa/lnw)

Ein 67 Jahre alter Mann ist auf einem Parkplatz in Rheine von seinem eigenen Auto überrollt und verletzt worden. Der Mann habe sein Auto verlassen, während nach ersten Erkenntnissen der Motor noch lief und die Handbremse nicht angezogen war, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dann sei das Auto am Montagabend auf dem abschüssigen Gelände in Bewegung geraten, wobei der 67-Jährige unter den Wagen geriet und überrollt wurde.

Von dpa