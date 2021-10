Vonovia prüft Einstieg bei Konkurrenten Adler Group

Luxemburg/Bochum (dpa)

Der Immobilienriese Vonovia prüft einen Einstieg bei dem in schweres Fahrwasser geratenen Branchenrivalen Adler Group. Die Bochumer haben sich in einer Vereinbarung mit dem Adler-Großaktionär Aggregate Holdings das Recht gesichert, einen Anteil von 13,3 Prozent an Adler zu erwerben, wie es vom Luxemburger Immobilieninvestor am späten Donnerstagabend hieß. Zieht Vonovia die Kaufoption, würde sich der Anteil von Aggregate an Adler halbieren. Die Aktie der Adler Group zog nach ihrem Absturz vom Mittwoch auf zeitweise unter 10 Euro weiter an.

Von dpa