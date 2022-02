Vor Union-Spiel: Zorc nimmt BVB-Profis in die Pflicht

Dortmund (dpa)

Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc (59) hat die Fußballprofis des BVB vor dem Spiel bei Union Berlin am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) erneut in die Pflicht genommen. «Nach der Vorstellung gegen Leverkusen erwarte ich eine Reaktion und ein anderes Auftreten», sagte Zorc der «Bild»-Zeitung mit Blick auf das 2:5 am vergangenen Wochenende gegen Bayer. «Wir müssen jetzt dranbleiben, zumal Union ein direkter Konkurrent um die Champions League-Plätze ist und wir gegen Union die letzten beiden Auswärtsspiele dort verloren haben. Wir sollten wissen, was uns an der Alten Försterei erwartet!»

Von dpa