Vorbereitungen an A45 vor Sprengung der Talbrücke laufen

Wilnsdorf (dpa/lnw)

Gut eine Woche vor der geplanten Sprengung der alten Autobahn-Talbrücke an der A45 bei Wilnsdorf im Siegerland gehen die Vorbereitungen in den Endspurt. Das alte einteilige Bauwerk zwischen den Anschlussstellen Wilnsdorf und Siegen-Süd soll am 6. Februar gesprengt werden. Schon seit Jahresbeginn laufen dafür die Vorarbeiten. Wichtig sei, dass der längst befahrbare Neubau neben der 55 Jahre alten Brücke unversehrt bleibe, betonte die Niederlassung Westfalen der Autobahn GmbH des Bundes am Freitag.

Von dpa