Vorerst kein neuer Sportdirektor: Interne Lösung auf Schalke

Gelsenkirchen (dpa)

Der FC Schalke 04 wird für diese Wintertransferperiode keinen Nachfolger für Sportdirektor Rouven Schröder mehr verpflichten. Unter der Leitung von Sportvorstand Peter Knäbel sollen sich René Grotus und André Hechelmann wie bereits zuletzt die Aufgaben teilen. «Wir werden diese Transferperiode in dieser Dreierkonstellation bestreiten», sagte Knäbel am Mittwoch in einer Medienrunde.

Von dpa