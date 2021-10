Vorfall bei Klimademo in Nettetal: Fahrerin identifiziert

Nettetal (dpa/lnw)

Nach einem Vorfall bei einer Demonstration von Fridays for Future in Nettetal im Kreis Viersen hat die Polizei eine gesuchte Autofahrerin identifiziert. Laut Mitteilung von Freitag hatte es die 33-Jährige auf dem Weg zu einem Termin eilig und war deshalb durch die Demonstration gefahren. Gegen sie wird jetzt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

Von dpa