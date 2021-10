Vorfall bei Klimademo in Nettetal: Polizei sucht Zeugen

Nettetal (dpa/lnw)

Rund vier Wochen nach einem Vorfall bei einer Demonstration von Fridays for Future in Nettetal im Kreis Viersen sucht die Polizei nach Zeugen. Bei der Kundgebung für den Klimaschutz mit rund 80 Teilnehmern war am 24. September ein Autofahrer auf die Versammlung zugefahren, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Etwa 20 Teilnehmer hätten ausweichen müssen. Erst als ein Demonstrant mit einem Plakat auf die Windschutzscheibe schlug, habe das Auto angehalten. Laut Mitteilung wurde kein Teilnehmer verletzt. Der Autofahrer sei anschließend weggefahren.

Von dpa