Vorfall in Streifenwagen: Ermittlungen gegen Polizeibeamten

Bielefeld (dpa/lnw)

Nach einem Vorfall in einem Streifenwagen der Bielefelder Polizei hat die Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung gegen einen Beamten eingeleitet. Nach Angaben der Bielefelder Polizei von Freitag sollen die Ermittlungen aus Neutralitätsgründen von der Polizei in Münster geführt werden. Zuvor hatte das «Westfalen-Blatt» über den Vorfall in dem Streifenwagen berichtet.

Von dpa