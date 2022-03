«Vorgeführt»: Gladbachs Sommer poltert nach 2:3 beim VfB los

Stuttgart (dpa)

Die Abrechnung von Yann Sommer nach dem leidenschaftslosen Auftritt seiner Gladbacher war schonungslos. «Stuttgart war in der zweiten Halbzeit um Klassen besser als wir - in allen Belangen. So kannst du kein Bundesliga-Spiel gewinnen», polterte der Torhüter nach dem 2:3 beim Tabellenvorletzten VfB Stuttgart. Der Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga wird auch für Borussia Mönchengladbach bedrohlicher. Der Frust beim Schweizer Torwart, einem guten Gladbacher am Samstag, war dementsprechend groß.

Von dpa