Vorwurf: Millionen an Sozialbeiträgen einbehalten

Augsburg (dpa)

Unternehmer aus der Sicherheitsbranche sollen Sozialversicherungsbeiträge für Mitarbeiter im Umfang von mehr als einer Million Euro hinterzogen haben. Die Augsburger Staatsanwaltschaft hat deswegen am Donnerstag in Bayern und Nordrhein-Westfalen in zwei Dutzend Fällen Durchsuchungen und die Beschlagnahmung von möglichen Beweismitteln veranlasst. Mehr als 150 Beamte der Hauptzollämter Augsburg und Krefeld, Zollfahnder aus München sowie Spezialkräfte des Zolls und der Polizei waren im Einsatz.

Von dpa