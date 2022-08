Wachstum von Ströer lässt nach

Köln (dpa)

Trotz der getrübten Stimmung auf dem deutschen Werbemarkt will der Außenwerber Ströer auch im dritten Quartal beim Umsatz weiter zulegen. Ein starker Auftragseingang in den Sommermonaten lasse ein mittleres einstelliges Wachstum erwarten, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Köln mit. Dabei profitiere Ströer von seinem wachsenden Angebot an digitaler Außenwerbung, sagte Co-Chef Christian Schmalzl laut Mitteilung. Das Ziel für die Monate Juli bis September signalisiert allerdings eine weitere Verlangsamung des Wachstums.

Von dpa