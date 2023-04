15-Jähriger von Auto erfasst und schwer verletzt worden

Ein 15-Jähriger ist beim Überqueren einer Straße in der Gemeinde Wadersloh im Kreis Warendorf von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden.

Am Donnerstag (27. April) gegen 16.35 Uhr wurde ein 15-jähriger Fußgänger aus Liesborn bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt.

Der Jugendliche war laut Angaben der Polizei Warendorf auf der Lippstädter Straße (L852) zwischen Lippstadt- Cappel und Wadersloh- Liesborn in Höhe des Boombachweges aus einem Linienbus ausgestiegen und hatte die Straße hinter diesem überquert. Dabei wurde er von dem VW Golf eines 26-jährigen Pkw-Fahrers aus Erwitte erfasst, der in Fahrtrichtung Lippstadt unterwegs war.

15-Jähriger ins Krankenhaus transportiert

Der Jugendliche wurde nach dem Aufprall in den Graben geschleudert, wie die Polizei weiter berichtet. Es wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, der auch an der Unfallstelle landete. Der nicht lebensgefährlich Verletzte wurde dann jedoch mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die L852 war während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme bis etwa 17.30 Uhr gesperrt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wurde auf 3000 Euro geschätzt.