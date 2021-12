Waffenverbotszonen in NRW: Verordnung tritt in Kraft

Düsseldorf (dpa/lnw)

Heute tritt in Nordrhein-Westfalen die Verordnung der Landesregierung zu Waffenverbotszonen in Köln und Düsseldorf in Kraft. In der Düsseldorfer Altstadt, an den Kölner Ringen und auf der Zülpicher Straße in Köln ist das Tragen etwa von Messern schon ab einer Klingenlänge von vier Zentimetern künftig zu bestimmten Zeiten verboten.

Von dpa