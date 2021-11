Waffenverbotszonen werden weiter geprüft

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Schaffung von Waffenverbotszonen in Köln und Düsseldorf wird weiter geprüft. Das berichtete NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag dem Landtag. In den Zonen könnte das Tragen von Messern auch mit Klingen kürzer als 8,5 Zentimeter verboten und mit einem Bußgeld belegt werden.

Von dpa