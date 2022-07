Waldbrand an Steilhang bei Iserlohn: Löscharbeiten dauern an

Altena/Iserlohn (dpa/lnw)

Die Löscharbeiten nach einem Waldbrand am Hegenscheider Steilhang zwischen Altena und Iserlohn im Sauerland dauern weiter an. Glutnester als Folge des Brandes, der Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei bereits am Mittwoch beschäftigte, werden derzeit unter anderem mit einem Hubschrauber beobachtet, wie die Beamten am Donnerstag mitteilten.

Von dpa