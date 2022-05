Waldbrand bei Warstein: Polizei löscht mit Hubschrauber

Warstein (dpa/lnw)

Ein Großaufgebot von Feuerwehrleuten hat am Dienstag einen Waldbrand in der Nähe von Warstein gelöscht. Das Feuer in dem trockenen Wald sei kurz vor Mittag gemeldet worden, teilte die Polizei im Kreis Soest mit. Nach zwei Stunden war der Brand südlich des Warsteiner Ortsteils Sichtigvor nach Polizeiangaben unter Kontrolle. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.

Von dpa