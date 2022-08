Waldbrand nahe der Burgruine Hardenstein gelöscht

Witten (dpa/lnw)

Ein Waldbrand in der Nähe der Burgruine Hardenstein hat am Freitag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Nach mehr als neun Stunden hieß es dann am Abend: Der Brand ist gelöscht. Vorsorglich beobachte eine Brandwache den Bereich aber weiter, teilte die Feuerwehr Witten mit.

Von dpa