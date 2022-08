Warburg Bank-Gesellschafter Olearius geht gegen Anklage vor

Hamburg/Köln (dpa)

Der Mitgesellschafter der in den «Cum-Ex»-Skandal verwickelten Hamburger Warburg Bank, Christian Olearius, geht gegen eine gegen ihn wegen des Verdachts der schweren Steuerhinterziehung erhobene Anklage vor. Dem Oberlandesgericht Köln liege eine Beschwerde gegen die Veranlassung der Zustellung der Anklage durch das Landgericht Bonn vor, sagte ein Sprecher des Kölner Gerichts am Montag der Deutschen Presse-Agentur. «Ziel der Beschwerde ist es, dass die Anklage an die Staatsanwaltschaft zurückgegeben wird.»

Von dpa