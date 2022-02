Warnstreik: 80 Abflüge am Düsseldorfer Flughafen annulliert

Düsseldorf (dpa/lnw)

Wegen eines Warnstreiks des Sicherheitspersonals sind am Freitag am Düsseldorfer Flughafen rund 80 Abflüge annulliert worden. Das teilte der Airport am Morgen mit. Auch rund 60 Ankünfte seien von Airlines gestrichen worden. «Fluggäste müssen sich seit Betriebsbeginn auf erhebliche Verzögerungen bei der Passagierkontrolle einstellen», hieß es. Gleichwohl sei die Situation im Terminal «entspannt».

Von dpa