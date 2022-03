Warnstreik führt zu Flugausfällen am Airport Köln-Bonn

Abheben und in die Ferne fliegen - wer das am Montag vor hatte und zum Flughafen Köln-Bonn fuhr, könnte eine böse Überraschung erlebt haben. Denn viele Flüge fielen aus. Grund ist ein Tarifstreit.

Wegen eines Warnstreiks von Sicherheitspersonal ist am Montag am Flughafen Köln/Bonn ein Großteil der geplanten Flüge ausgefallen. Es seien 56 Verbindungen annulliert worden, teilte der Airport Köln-Bonn Nachmittag mit. Es ging um 39 Abflüge und 17 Ankünfte. Geplant waren an dem Tag insgesamt 126 Flüge (64 Abflüge und 62 Ankünfte), dann wurden es aber deutlich weniger.

Am Morgen war laut Angaben des Airports lediglich eine Kontrollspur für die Sicherheitskontrolle geöffnet. Es kam zu längeren Wartezeiten und Schlangen. Viele Reisende fuhren aber gar nicht erst zum Flughafen, da einige Airlines bereits im Vorfeld Flüge annulliert hatten. Die Terminals waren daher recht leer.

Die Gewerkschaft Verdi hatte das Sicherheitspersonal an den Passagier-Kontrollstellen aufgerufen, die Arbeit von 0 bis 24 Uhr niederzulegen. Nach Verdi-Angaben war die Beteiligung am Warnstreik sehr hoch. Mit Blick auf die Tarifverhandlungen sagte ein Verdi-Sprecher, der Ball liege nun bei den Arbeitgebern.

In der Luftsicherheitsbranche gibt es derzeit einen Tarifstreit. In zwei Gesprächsrunden zur Erhöhung der Entgelte für Sicherheitskräfte aus der Privatwirtschaft an Verkehrsflughäfen konnte bisher keine Einigung erzielt werden. Die Gewerkschaft verhandelt bundesweit nach eigenen Angaben für etwa 25.000 Branchenbeschäftigte mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen. Die Verhandlungen sollen Dienstag und Mittwoch in Berlin fortgesetzt werden.

Passagierkontrollen in Köln/Bonn sind Aufgabe der Bundespolizei, die dafür private Sicherheitsunternehmen einsetzt. Der Flughafen ist nicht Tarifpartner, sondern lediglich die Arbeitsstätte, an der der Arbeitskampf ausgetragen wird.

Zuletzt hatte Verdi am Freitag zu einem Warnstreik am Flughafen Düsseldorf aufgerufen. Dort mussten 160 Flüge gestrichen werden. Wie der Verdi-Sprecher mitteilte, könnten - sofern keine Ergebnisse erzielt werden - weitere Warnstreiks folgen.