Warteschlangen bei Corona-Impfaktion am Kölner Dom

Zu einer Impfaktion gegen das Coronavirus im Schatten des Kölner Doms sind am Freitag zahlreiche Menschen gekommen. Schon zum Start am Mittag bildete sich am Impfbus vor dem Hauptbahnhof eine lange Schlage von Wartenden. Die Stadt bietet dort noch bis Sonntag ohne Termin Impfungen an, um die Impfquote zu erhöhen. «Um sicher in den Herbst gehen zu können, müssen noch mehr Menschen geimpft sein», sagte die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) und appellierte: «Lassen Sie sich impfen – zu Ihrem Schutz und für alle.»

Das NRW-Gesundheitsministerium hatte am Montag die «Woche des Impfens» gestartet. Kreise und kreisfreie Städte sollen mit kreativen niedrigschwelligen Impfangeboten vor allem Unentschlossene zum Impfen motivieren - etwa in Einkaufsstraßen, Sportstätten oder Shopping-Centern. In Olpe zum Beispiel gab es im Impfzentrum ein alkoholfreies Frühschoppen-Konzert. In Solingen war für Freitagabend ein «Late-Night-Impfen» mit DJ, kostenlosen Getränken und Essen geplant.