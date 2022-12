Was sich 2023 bei «Alarm für Cobra 11» alles ändert

Köln (dpa)

Auf die Fans der RTL-Reihe «Alarm für Cobra 11» kommen 2023 einige Neuerungen zu. Der Actionreißer wechselt vom Donnerstag auf den Dienstag, weiterhin zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr. Die Macher haben auch das Konzept etwas verändert, wie RTL am Dienstag mitteilte. «Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei» läuft jetzt nicht mehr als Serie mit jeweils 45-minütigen Folgen, sondern als «actionreiche Eventfilm-Reihe in Spielfilmlänge», also jeweils 90 Minuten lang. «Erdogan Atalay und Pia Stutzenstein stecken für drei Filme als ungleiches Polizeikommissar-Duo Semir Gerkhan und Vicky Reisinger wieder die Dienstwaffen in die Holster», so der Sender. Die Filme stehen bereits auf RTL+ zum Streamen bereit. Die neuen Fälle laufen am 10. Januar, 17. Januar und 24. Januar beim Hauptsender RTL.

Von dpa