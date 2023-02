Wasser nach Rohrbruch abgestellt: Tausende betroffen

Nach einem Wasserrohrbruch in Werdohl (Märkischer Kreis) sind mehrere tausend Menschen zwischenzeitlich ohne Wasser gewesen. Zu dem Leck kam es nach Angaben der Polizei am Montag aus noch unklarer Ursache an einem Privatgrundstück. Danach habe die Hauptwasserleitung abgestellt werden müssen. Am Abend teilten die Beamten auf Twitter dann mit, dass die Haushalte wieder Wasser hätten.

Von der abgedrehten Leitung betroffen oder teilweise betroffen waren nach Angaben eines Polizeisprechers etwa 9000 Menschen. Demnach hatte sich massiv Wasser aus dem Leck ergossen, an dem noch am Abend die Reparaturarbeiten starteten. Ob der Schaden an der Leitung witterungsbedingt entstand, ermüdetes Material oder Bauarbeiten eine Rolle spielten, sei noch unklar. Das Wasser musste nach Angaben der Polizei für etwa drei Stunden abgedreht werden.

Auch in Köln kam es zu einem Wasserrohrbruch. Der Schaden sei am Nachmittag an einer Trinkwasser-Netzleitung im Stadtteil Porz entstanden, teilte der Energieversorger Rhein-Energie am Montag mit. Deswegen sei es zu Verkehrsbehinderungen gekommen. Die Leitung sei inzwischen abgesperrt und die Reparatur eingeleitet worden.