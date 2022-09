Warnstreik beim WDR führt zu Programmausfällen

Warnstreik beim Westdeutschen Rundfunk (WDR): Vor dem Hintergrund von Tarifverhandlungen sind Mitarbeiter an sämtlichen Standorten des Senders aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Das hatte am Dienstag bereits Auswirkungen auf das Programm.

Ein Warnstreik in den laufenden Tarifverhandlungen hat beim Westdeutschen Rundfunk (WDR) zu Programmausfällen geführt. Im WDR-Fernsehen entfielen beziehungsweise entfallen am Dienstag die Sendungen „Hier und Heute“ und „Servicezeit“, wie der öffentlich-rechtliche Sender am Nachmittag in Köln mitteilte. Es wurden Alternativprogramme eingeplant.

Beim regionalen Magazin „Lokalzeit“ werden nicht alle lokalen Ausgaben am Abend gesendet werden können - der WDR werde nur drei statt elf Ausgaben anbieten. Im Hörfunk wurde die Sendung „Quarks“ auf WDR 5 durch zwei Podcasts ersetzt.

Warnstreiks auch beim SWR und NDR

Auch im ARD-Gemeinschaftsprogramm Das Erste machte sich der Warnstreik bemerkbar, wie der Sender weiter mitteilte. Die vom WDR produzierte Sendung „Live nach Neun“ wurde durch eine „Best-of“-Sendung aus der Konserve ersetzt. Verdi nannte die Zahl von mehr als 800 Warnstreikteilnehmern in Köln und an anderen WDR-Senderstandorten. Beim Südwestrundfunk (SWR) und dem Norddeutschen Rundfunk (NDR) gab es ebenfalls Warnstreiks. Dem NDR zufolge verlief in dessen Sendegebiet der Betrieb ohne nennenswerte Einschränkungen weiter.

Mehr als 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen sich laut Information der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) an den Aktionen beteiligt haben. Gefordert werden 5,5 Prozent mehr Gehalt, die verbindliche Übernahme der Auszubildenden und eine Fortzahlung im Krankheitsfall ab dem ersten Tag. „Angesichts der jetzigen Inflation ist das eine sehr moderate Forderung. Umso unverständlicher ist die Ignoranz des WDR“, sagt Verdi-Verhandlungsführer Christof Büttner.