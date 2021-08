Wechsel perfekt: Gladbach angelt sich Hertha-Talent Netz

Luca Netz hat in Mönchengladbach einen Fünfjahresvertrag unterschrieben.

Der Wechsel von Abwehrtalent Luca Netz von Fußball-Bundesligist Hertha BSC zu Ligarivale Borussia Mönchengladbach ist perfekt. Der 18 Jahre alte Linksverteidiger erhält am Niederrhein einen Fünfjahresvertrag bis 30. Juni 2026. Das teilte die Borussia am Freitag mit. Zur Ablöse machten die Gladbacher keine Angaben, sie soll laut Medienangaben bei rund vier Millionen Euro liegen. «Er gehört auf seiner Position zu den größten Talenten Deutschlands», befand Gladbachs Sportchef Max Eberl. Der deutsche Jugend-Nationalspieler soll am Freitag erstmals mit den Borussen trainieren.

Sein Berliner Kollege Fredi Bobic hatte sich zuletzt enttäuscht gezeigt. Der gebürtige Berliner Netz debütierte im Januar in der Bundesliga und kam anschließend regelmäßig für die Hertha zum Einsatz, bis ihn ein Mittelfußbruch ausbremste. Die Vorbereitung der Berliner konnte Netz aber schon wieder mitmachen.