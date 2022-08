Wechsel von Kölns Ehizibue nach Udine perfekt

Köln (dpa)

Rechtsverteidiger Kingsley Ehizibue wechselt nach drei Jahren beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln zu Udinese Calcio. Nachdem der Club aus der italienischen Serie A am Montag kurz vor Mitternacht den Vollzug gemeldet hatte, bestätigte am Dienstagmorgen auch der FC den Wechsel. «Danke für deinen Einsatz, deine positive Art, gute Laune und dafür, dass du dich immer in den Dienst des Clubs gestellt hast», schrieb der Club bei Twitter: «Wir werden dich vermissen, Easy!»

Von dpa