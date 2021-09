Wechselhaftes Wochenende in NRW: Sonntag vereinzelt Gewitter

Essen (dpa/lnw)

Wolken, Schauer und etwas Sonne: Am Wochenende erwartet die Menschen in Nordrhein-Westfalen wechselhaftes Wetter. Am Freitagvormittag bleibt der Himmel vielerorts bedeckt und örtlich kann es Sprühregen geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Zum Nachmittag lockert es dann etwas auf und bleibt meist trocken. Dazu werden Höchstwerte zwischen 19 und 22 Grad erwartet.

Von dpa