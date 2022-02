Wegbereiter der Moderne: Liebermann-Ausstellung im Museum

Die Ausstellung ist eine Kooperation mit dem Hessischen Landesmuseum Darmstadt, wo sie in veränderter Form zuerst Station gemacht hatte. Sie wurde von dem dortigen Museumsdirektor Martin Faass entwickelt, der zwölf Jahre lang Direktor der Berliner Villa Liebermann war. Sowohl das Landesmuseum als auch der Kunstpalast verfügen über wichtige Werke des Künstlers (1847-1935).

In der Ausstellung sind neben Hauptwerken Liebermanns auch Gemälde seiner Vorbilder wie Frans Hals und Rembrandt van Rijn sowie seiner Zeitgenossen Vincent van Gogh und Claude Monet vertreten. «Liebermann gilt als ein unter europäischen Künstlerinnen und Künstlern bestens vernetzter Maler», sagte der Generaldirektor des Kunstpalasts, Felix Krämer. Der deutsche Impressionist sei von Künstlern wie van Gogh und Edgar Degas bewundert worden, während ihn umgekehrt die holländische Malerei und die französischen Impressionisten inspiriert hätten.

Auch Düsseldorf war für Liebermanns künstlerische Inspiration ein wichtiger Ort und wurde zu einem Wendepunkt seiner Karriere. Von der Stadt am Rhein aus unternahm Liebermann seine erste Reise nach Holland und reiste bis 1913 fast jeden Sommer in die Niederlande.

In neun Kapiteln präsentiert die Ausstellung exemplarisch die Wendepunkte in Liebermanns Schaffen. Gezeigt wird die gesamte Bandbreite von frühen Arbeiten in Weimar, Porträts, Stillleben, Alleen mit ihren Lichtspielen, bäuerlichen oder Marktszenen bis hin zu den impressionistischen Garten-Gemälden, die in seinem Haus am Berliner Wannsee entstanden.