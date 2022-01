Wegen Betrugsverdachts vor Gericht: Verfahren eingestellt

Düsseldorf (dpa/lnw)

Ein Richter ist in Düsseldorf als Angeklagter vor Gericht gestellt worden, einer Verurteilung wegen Betruges aber entgangen. Das Amtsgericht stellte das Verfahren gegen den 61-Jährigen am Mittwoch unter der Auflage ein, dass der Jurist aus Mönchengladbach 5000 Euro an die Staatskasse zahlt. Er habe nicht vorsätzlich gehandelt, wie für eine Verurteilung wegen Betruges notwendig, sondern fahrlässig, befand ein Amtsrichter.

