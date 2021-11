Wegen Corona-Pandemie weniger Häftlinge in NRW-Gefängnissen

Ende März 2021 saßen rund 13.600 Gefangene in den Justizvollzugsanstalten, 4,6 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, teilte das Statistische Landesamt IT.NRW am Freitag mit. Nur 6,3 Prozent der Inhaftierten waren Frauen. Das Land hatte Gefangenen in bestimmten Fällen Strafunterbrechungen und Strafaufschübe gewährt, um die Corona-Ansteckungsgefahr in den Haftanstalten zu verringern.