Wegen Helene Fischer: Kölner Haie müssten ausweichen

Köln (dpa)

Helene Fischer zwingt die Kölner Haie in den Playoffs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) möglicherweise zu einem brisanten Ausweichmanöver, sollte es im Viertelfinale gegen die Adler Mannheim ein sechstes Spiel geben. Dieses müsste dann beim rheinischen Rivalen Krefeld Pinguine aus der DEL2 ausgetragen werden. Das teilten die Haie am Freitag mit. Hintergrund sind Terminprobleme mit der eigentlichen Heimstätte Lanxess Arena in Köln. In der knapp 19.000 Zuschauer fassenden Arena tritt am 26. März die Schlagersängerin Fischer auf.

Von dpa