Wegen Omikron: NRW-Gefängnisse schließen «Liebeszellen»

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Gefängnisse in NRW haben ihre Langzeitbesuchsräume, umgangssprachlich auch «Liebeszellen» genannt, wegen der Omikron-Variante des Coronavirus vorübergehend geschlossen. Per Erlass wurden die Justizvollzugsanstalten vor rund einer Woche angewiesen, Langzeitbesuche bis auf weiteres auszusetzen. Das geht aus einem Bericht an den Rechtsausschuss des Landtags hervor.

Von dpa