Wegen rechter Parolen: Unbekannter prügelt Mann aus Zug

Hagen (dpa/lnw)

Ein Unbekannter soll einen angetrunkenen Mann am Hagener Hauptbahnhof mit Schlägen aus einem Regionalexpress der Linie 4 getrieben und das am Boden liegende Opfer auf dem Bahnsteig noch mit Tritten traktiert haben. Der Angreifer sei nach dem Vorfall am Freitagabend laut einer Meldung der Bundespolizei mit seiner Begleiterin geflüchtet. Das 53 Jahre alte Opfer musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Von dpa