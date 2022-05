Wegen versuchten Mordes gesucht: Am Flughafen festgenommen

Der 29-Jährige habe in die Türkei reisen wollen, teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit. Bei seiner Kontrolle am Donnerstag fiel auf, dass er von den spanischen Behörden seit April 2021 mit internationalem Haftbefehl gesucht wurde. Der Mann soll 2020 in einer Bar in Spanien einen Menschen mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben. Der 29-Jährige soll nun an Spanien ausgeliefert werden.