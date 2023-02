Weiberfastnacht mild und nur bisschen nass

Essen/Köln (dpa)

In der Karnevalshochburg Köln bleibt es zur Weiberfastnacht an diesem Donnerstag über den Mittag - bis auf wenige Tropfen - zunächst trocken. Das sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen am Donnerstag vorher. Erst am Abend sei mit mehr Regen zu rechnen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen acht und elf Grad.

Von dpa