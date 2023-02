Weiberfastnacht startet ohne Corona-Beschränkungen

In den Karnevalshochburgen im Westen sammeln sich am Weiberfastnachts-Morgen die ersten Jecken. Am Kölner Hauptbahnhof trafen verkleidete Touristen ein und versorgten sich in Bäckereien mit traditionellen Karnevalssnacks wie Mettbrötchen, Berlinern und «Mutzen», einem rheinischen Fettgebäck. Trotz der eher schlechten Wetterprognose war es zunächst trocken, aber kalt. Die Polizei beobachtete das Treiben mit starken Kräften, es blieb aber zunächst alles ruhig.

Erstmals seit drei Jahren können die Karnevalisten wieder ohne Corona-Einschränkungen feiern. 2020 war der Karneval noch knapp vor den ersten weitreichenden Lockdown-Maßnahmen über die Bühne gegangen, hatte allerdings auch selbst zur Verbreitung des Virus beigetragen. Im Folgejahr 2021 fiel der Karneval komplett aus. 2022 fand Weiberfastnacht unter 2G-plus-Bedingungen statt. Diese Einschränkungen fallen nun weg.

Vor allem in Köln werden viele Zehntausende Feiernde von auswärts erwartet. Die Polizei ist dort mit 2000 Beamtem im Einsatz. Bereits zu Beginn der Karnevalssaison am 11.11. war es in Köln zu einem Massenandrang gekommen, insbesondere im Studentenviertel rund um die Zülpicher Straße. Allerdings soll das Wetter am Donnerstag anders als an den vergangenen Tagen nicht gut werden.