Die Wohnheime gerade in größeren Städten sind in diesem Winter voll belegt: Frauen sind immer häufiger von Wohnungslosigkeit betroffen. Und das hat Gründe.

Die Plätze in Unterkünften für wohnungslose Frauen sind in diesem Winter zumeist voll belegt.

Sozialverbände schlagen Alarm: Immer mehr Frauen in NRW sind wohnungslos. Die Zahl der Betroffenen sei in diesem Winter besonders hoch. Übernachtungsangebote in Notschlafeinrichtungen und Langzeitwohnheimen sind vor allem in größeren Städten, wo der Wohnungsmarkt besonders angespannt ist, voll belegt. Der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) in Münster bestätigt, die Anlaufstellen für wohnungslose Frauen seien stark ausgelastet. Die Zahl der Betroffenen sei noch nie so hoch wie aktuell gewesen.