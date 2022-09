Weiter keine Corona-Maskenpflicht an NRW-Schulen

Düsseldorf (dpa/lnw)

An den nordrhein-westfälischen Schulen gibt es weiterhin eine Empfehlung, Corona-Schutzmasken zu tragen, aber keine Pflicht. «Unser Konzept hat sich bewährt, die Schulen sind gut ins neue Schuljahr gestartet», bewertete Schulministerin Dorothee Feller (CDU) am Donnerstag in Düsseldorf die Corona-Lage. Deswegen würden zunächst keine schärferen Schutzmaßnahmen ergriffen.

Von dpa