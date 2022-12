Weiter Minusgrade in NRW: Nächte sternenklar und frostig

Nur im Ruhrgebiet und am Rhein könnte es in den nächsten Tagen auch mal Werte um die Null Grad oder darüber geben, sagte Jan Kärger, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst Essen am Samstag. Ansonsten wird es mit bis zu minus fünf Grad knackig kalt und vielfach sonnig. In den Nächten sinken die Werte auf unter minus fünf, in Tälern des Berglands sogar auf minus zehn Grad. Dazu ist der Himmel ab Dienstag sternenklar.