Weiter ungemütliches Wetter: Schnee und Glätte erwartet

Essen (dpa/lnw)

Starker Wind mit Regen zieht am Mittwoch über Nordrhein-Westfalen. Von der Nordsee nähert sich ein Sturmtief und sorgt vor allem im Bergland für einzelne schwere Sturmböen. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Temperaturen erreichen am Mittwoch maximal 8 bis 11 Grad. In der Nacht hält der Regen an und geht im Bergland auch in Schnee über. Autofahrer müssen aufpassen, da es auch zu Glätte kommen kann.

Von dpa