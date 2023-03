Weitere Tatverdächtige nach Großfeuer in Rheda-Wiedenbrück

Rheda-Wiedenbrück (dpa/lnw)

Knapp zweieinhalb Wochen nach einem Großfeuer in Rheda-Wiedenbrück hat die Polizei die Ermittlungen ausgeweitet. Nach der Festnahme eines Tatverdächtigen kurz nach dem Brand werde gegen fünf weitere Jugendliche ermittelt, teilten die Polizei Gütersloh und die Staatsanwaltschaft Bielefeld am Mittwoch mit. Ein weiterer Verdächtiger sitzt laut Mitteilung in Untersuchungshaft. Gegen einen anderen Jugendlichen wurde der Haftbefehl gegen Auflagen aufgehoben.

Von dpa