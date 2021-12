Weitere Verformung an gesperrter A45-Talbrücke entdeckt

Lüdenscheid (dpa/lnw)

Bei den andauernden Untersuchungen der immer noch gesperrten A45-Talbrücke Rahmede haben die Experten eine weitere Verformung an dem Bauwerk festgestellt. Der Befund lasse jedoch keine Rückschlüsse auf das weitere Vorgehen zu, hieß es bei der Autobahn GmbH am Dienstag. Die Prüfung durch Fachleute dauere an. Die «Lüdenscheider Nachrichten» hatten zuvor berichtet.

Von dpa