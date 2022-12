Weniger Schüler besuchen christlichen Religionsunterricht

Düsseldorf (dpa/lnw)

Immer weniger Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen nehmen am christlichen Religionsunterricht teil. Laut Schulministerin Dorothee Feller (CDU) ging die Zahl der teilnehmenden Schüler von 2012 bis 2021 im katholischen und evangelischen Religionsunterricht um insgesamt rund 379.000 zurück. Das teilte Feller am Montag bei einer Pressekonferenz in Düsseldorf mit.

Von dpa