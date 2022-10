Werder gegen Schalke wieder mit Friedl

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat die gegen den Österreicher verhängte Sperre von zwei Meisterschaftsspielen auf eine Partie reduziert, sodass der Verteidiger im Heimspiel am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) wieder spielberechtigt ist. Das teilte der DFB am Montag mit. Friedl hatte beim 0:2 in Freiburg am 22. Oktober bereits in der 14. Minute die Rote Karte gesehen und war für zwei Spiele gesperrt worden. Dagegen hatte Werder Einspruch eingelegt und damit Erfolg.