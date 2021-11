Werder verurteilt rassistische Beleidigungen gegen Assalé

Bremen (dpa)

Werder Bremen hat die rassistischen Beleidigungen in den sozialen Medien gegen seinen Stürmer Roger Assalé auf das Schärfste verurteilt. Assalé war nach dem 1:1 gegen den FC Schalke 04 am Samstagabend im Netz massiv rassistisch beleidigt und beschimpft worden. Der Ivorer hatte in der Nachspielzeit einen umstrittenen Elfmeter herausgeholt.

Von dpa