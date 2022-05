Werkschließung: OB will Bundesregierung einschalten

Düsseldorf (dpa)

Wegen der Schließungspläne des französischen Konzerns Vallourec für zwei Rohrwerke in Nordrhein-Westfalen mit insgesamt 2400 Beschäftigten will die Stadt Düsseldorf die Bundesregierung einschalten. Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) habe am Freitag in einem Brief an Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) appelliert, die abgegebenen Übernahmeangebote für den Vallourec-Standort Düsseldorf von seinem Ministerium prüfen zu lassen und die Produktionsfortführung zu unterstützen, teilte die Stadt mit.

Von dpa