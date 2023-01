Westlotto: 2022 über 1,7 Milliarden Euro an Spieleinsätzen

Münster (dpa)

Deutschlands größter Lotterieanbieter Westlotto hat im vergangenen Jahr mehr als 1,7 Milliarden Euro an Spieleinsätzen kassiert. Das bedeute eine Steigerung von 1,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr, teilte das Unternehmen am Montag mit. Beliebtestes Spiel war auch 2022 der Klassiker «6aus49» mit Spieleinsätzen in Höhe von 840 Millionen Euro. Ein großes Plus bei den Spieleinsätzen verzeichnete Westlotto beim Eurojackpot aufgrund der im März eingeführten zweiten Wochenziehung. Die Einsätze stiegen dadurch auf gut 411 Millionen Euro. Bei den Rubbellosen lagen die Spieleinsätze mit knapp 115 Millionen Euro leicht unter dem Vorjahr.

Von dpa