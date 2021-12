Wetter 2021: Verheerender Starkregen und im Schnitt zu warm

Offenbach/Essen (dpa/lnw)

Das Jahr 2021 war in Nordrhein-Westfalen im Durchschnitt zu warm - und geprägt von außergewöhnlichen Wetterereignissen: Der Starkregen im Juli führte zu der verheerenden Flutkatastrophe, die ganze Landstriche verwüstete. Von der Kölner Bucht bis zur Eifel fielen allein am 14. Juli Rekordmengen von über 100 Litern Regen pro Quadratmeter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag in seiner Jahresbilanz mitteilte.

Von dpa