Wetter am Wochenende: Trocken und wechselnd bewölkt

Nach Starkregen und örtlichen Überschwemmungen am Freitag, wird das Wochenende in Nordrhein-Westfalen weitgehend niederschlagsfrei. Lediglich am Samstagvormittag könne es noch vereinzelt Schauer geben, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen am Samstag. Bis Montag bleibe es ansonsten mal dichter und mal lockerer bewölkt. Immer wieder könne auch die Sonne herauskommen. Die Höchsttemperaturen liegen nach Angaben des DWD an beiden Wochenendtagen bei 23 Grad. Am Montag seien 24 Grad möglich. In der Nacht und am frühen Morgen könne sich örtlich Nebel bilden. Im Laufe des Tages löse er sich jedoch auf, so der Meteorologe